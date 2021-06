Un gradito sincronismo: in America come a Messina la birra avvicina i giovani ai vaccini

Il commissario Firenze: “L’occasione sarà utile anche per fare alcol test ed educare i ragazzi a consumare bevande alcoliche con moderazione”

AgenPress. “Apprendo con piacere il gradito sincronismo tra gli Stati Uniti d’America e Messina – dichiara il commissario per l’emergenza covid Alberto Firenze – nel lanciare la prima iniziativa speciale all‘interno dell’hub Fiera, una postazione dedicata ad una birra artigianale, ho letto sui giornali che l’America e il presidente Joe Biden stanno puntando proprio su questo input per accelerare al massimo le vaccinazioni di massa“.

Naturalmente la birra sarà disponibile esclusivamente alle persone maggiorenni, come previsto dalla legge; mentre si ricorda che anche chi ha più di 16 anni (nati dal 2005) potrà prenotarsi sul portale per ricevere il vaccino. Inoltre verranno predisposti alcol test rapidi con l’obiettivo di educare le nuove generazioni, anche in vista della stagione estiva imminente, a bere bevande alcoliche con prudenza e moderazione.