Università, ripartiti i 18.847 posti per le Scuole di specializzazione medica

Pubblicati i decreti per l’anno accademico 2020/21

AgenPress. Sono stati pubblicati il Decreto n. 998 del 28 luglio 2021 del Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e il Decreto del Direttore della Direzione Generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 1921 del 28 luglio con i quali sono stati distribuiti tra le Scuole di specializzazione di area sanitaria i 18.847 contratti totali di formazione medica specialistica per l’anno accademico 2020/2021. Ad accompagnare la pubblicazione dei due decreti l’avviso in Gazzetta Ufficiale del 28 luglio.

Dei 18.847 contratti totali, 13.200 e 4.200 sono i posti coperti rispettivamente da risorse statali e da risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Degli ulteriori 1.447 posti, 902 sono finanziati con contratti aggiuntivi regionali, 95 con contratti di enti pubblici e/o privati, mentre 450 sono quelli riservati alle categorie indicate dall’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999. Ai posti aggiuntivi possono accedere i candidati in possesso dei requisiti specifici previsti indicati nel decreto direttoriale n. 1921.

La prova di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione si è svolta, in tutta Italia, lo scorso 20 luglio, con la partecipazione di 19.449 candidati su un totale previsto di 21.290 candidati iscritti.

Lunedì 2 agosto sarà pubblicata la graduatoria e i candidati avranno poi tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 6 agosto per indicare le proprie scelte sulla tipologia e sulla sede delle Scuole per le quali concorrere. L’assegnazione di ciascun aspirante alle relative scelte verrà pubblicata lunedì 9 agosto. L’inizio delle attività didattiche per coloro che saranno ammessi è fissata per lunedì 1° novembre 2021.