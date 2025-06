DL Università: MUR, ulteriori 160 Mln per potenziare infrastrutture ricerca

BERNINI: “RAFFORZIAMO IMPEGNO PER ITALIA PROTAGONISTA INNOVAZIONE GLOBALE”

AgenPress. In arrivo nuovi fondi per promuovere specifici progetti e programmi, potenziare le infrastrutture di ricerca e le collaborazioni nazionali e internazionali degli Enti vigilati dal Ministero dell’Università e della ricerca (MUR).

È una delle misure contenute nel Decreto-legge Università approvato oggi dal Consiglio dei ministri, che prevede di assegnare ben 160 milioni del Fondo FOE per promuovere l’attività scientifica degli Enti di ricerca. In particolare, è prevista la distribuzione di 40 milioni per l’anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

“Con questo stanziamento garantiamo continuità ai progetti PNRR e rafforziamo il nostro impegno per una ricerca italiana sempre più competitiva, aperta e internazionale – ha dichiarato il Ministro Anna Maria Bernini – Potenziare le infrastrutture, favorire le collaborazioni con i migliori centri del mondo significa valorizzare i nostri talenti e rendere il nostro Paese protagonista dell’innovazione globale”.

Nel provvedimento vengono, inoltre, svincolati 150 milioni di euro per la realizzazione del Piano d’azione “Ricerca Sud”. Piano che ha l’obiettivo di rendere il Sud Italia un polo d’eccellenza per la ricerca scientifica e tecnologica, rafforzando la collaborazione tra università, imprese e istituzioni locali.

Tra le altre misure del Decreto-legge anche la proroga del mandato dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) al 31 dicembre 2025.