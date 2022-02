Usa. I lupi grigi tornano specie protetta. Abolita decisione Trump. Ne sono rimasti soltanto 6.000

AgenPress – I lupi grigi riguadagneranno la protezione federale nella maggior parte dei 48 Stati Uniti inferiori a seguito di una sentenza del tribunale che giovedì ha annullato una decisione dell’amministrazione Trump di togliere gli animali dall’elenco delle specie in via di estinzione.

Il giudice distrettuale senior Jeffrey S. White, del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, ha ritenuto che il servizio per la pesca e la fauna selvatica degli Stati Uniti, nel dichiarare un successo la conservazione del lupo e nel rimuovere la specie dalla protezione federale, non ha adeguatamente considerato le minacce alla lupi al di fuori dei Grandi Laghi e delle Montagne Rocciose settentrionali, dove hanno rimbalzato in modo più significativo.

Sebbene la decisione di rimuovere i lupi sia passata sotto l’amministrazione Trump, l’amministrazione Biden l’ha difesa in tribunale.

“I lupi hanno bisogno di protezione federale, punto”, ha affermato Kristen Boyles, avvocato di Earthjustice, un’organizzazione no-profit di diritto ambientale che ha contribuito a guidare la battaglia legale. “Il Fish and Wildlife Service dovrebbe vergognarsi di difendere il delisting del lupo grigio”.