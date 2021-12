Vaccino. Iss, entro 5 mesi protezione a 92,7%, poi all’82,6%. 12 mln di italiani in zona gialla per contagi

- Advertisement -

AgenPress – L’efficacia del vaccino contro la malattia severa Covid-19 nei vaccinati da meno di 5 mesi, ovvero 150 giorni, “è al 92,7%, e cala a 82,6% nei vaccinati da più di 150 giorni”. Inoltre, “l’efficacia nel prevenire diagnosi e malattia severa sale al 75,5% e al 93,4% nei vaccinati con dose aggiuntiva”. Lo evidenzia il Report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che integra il monitoraggio settimanale sul Covid.

Con il passaggio in zona gialla di Liguria, Marche, Veneto e provincia di Trento che si aggiungono a Calabria, Friuli Venezia Giulia e alla Provincia Autonomia di Bolzano, sono oltre dodici milioni gli italiani che trascorreranno il Natale in zona gialla per l’aumento del numero dei contagi.