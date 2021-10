Variante Delta: efficaci i vaccini Pfizer e AstraZeneca

- Advertisement -

Agenpress. Buona l’efficacia dei vaccini Pfizer-BioNTech e AstraZeneca contro la variante Delta: “Nel complesso, abbiamo riscontrato alti livelli di efficacia del vaccino contro la malattia sintomatica con la variante Delta dopo la somministrazione di due dosi”.

Lo evidenzia uno studio scientifico pubblicato sul New England Journal of Medicine, condotto dagli scienziati del Public Health England, del National Institute of Health Research (NIHR), della London School of Hygiene and Tropical Medicine e dell’Imperial College di Londra.

“Abbiamo scoperto – rilevano gli scienziati – che la differenza assoluta nell’efficacia del vaccino contro la malattia sintomatica con una dose di vaccino con la variante Delta rispetto alla variante Alfa era di circa 12-19 punti percentuali. Tuttavia, le differenze nell’efficacia del vaccino dopo due dosi erano piccole”. Quindi “è stato notato un chiaro effetto con entrambi i vaccini, con alti livelli di efficacia dopo due dosi”.

L’efficacia dei vaccini Pfizer-BioNTech e AstraZeneca contro la variante B.1.617.2 di SARS-CoV-2, dopo il richiamo potrebbe raggiungere un livello paragonabile a quello riscontrato con il ceppo Alpha, con un’elevata protezione che raggiunge l’88%.