AgenPress. Il Giappone, per il timore della nuova variante Omicron, ha comunicato che da oggi sospenderà l’ingresso di tutti i visitatori stranieri provenienti da tutto il mondo

Saranno ripristinati i controlli alle frontiere, allentati all’inizio del mese per visitatori d’affari a breve termine, studenti e lavoratori stranieri.

Nel fine settimana, il Giappone ha inasprito le restrizioni in entrata per le persone in arrivo dal Sudafrica e da altri 8 Paesi imponendo una quarantena di 10 giorni.