Variante Omicron. Infettivologo, è il virus più contagioso della storia. Infetta le persone già immunizzate

AgenPress – Omicron è il virus conosciuto a più rapida diffusione nella storia. Non ha rivali, secondo il dottor Roby Bhattacharyya , esperto di malattie infettive presso il Massachusetts General Hospital (USA). Appena un mese dopo il suo rilevamento in Africa australe , la nuova variante del coronavirus era già dominante nei paesi di tutto il mondo, con più casi che mai . “È una diffusione incredibilmente rapida”, afferma Bhattacharyya.

Il ricercatore fa un calcolo per immaginare come sarebbe una gara tra l’omicron e il suo avversario più logico, il morbillo , uno dei virus più contagiosi. Una persona con il morbillo ne contagia in media altre 15 in assenza di vaccinazione, rispetto ai 6 contagiati che Bhattacharyya assume per l’omicron.

La chiave, però, è nel cosiddetto tempo di generazione: i giorni che intercorrono da quando la prima persona è infetta fino a quando sono contagiati anche quelli da essa contagiati. Con il morbillo trascorri circa 12 giorni. Nel caso dell’omicron, ci vogliono solo quattro o cinque giorni. È esplosivo.

“Un caso di morbillo darebbe luogo a 15 casi entro 12 giorni. Un caso di omicron ne darebbe origine ad altri sei a quattro giorni, 36 casi a otto giorni e 216 a 12 giorni”.

La diffusione senza precedenti di omicron è evidente, ma ci sono ancora molti dubbi sull’effetto che questo tsunami di casi avrà su un’umanità con alti tassi di vaccinazione tra la popolazione più vulnerabile.

In Spagna, quasi il 100% degli over 70 è vaccinato. L’omicron è in grado di infettare le persone immunizzate, ma i vaccini prevengono malattie gravi, come confermato giovedì da uno studio condotto dalla virologa olandese Corine GeurtsvanKessel dell’Università Erasmus di Rotterdam.

Il rischio individuale ora è molto più basso, ma ci sono così tante infezioni che i ricoveri giornalieri nelle terapie intensive spagnole sono già la metà di quelli registrati durante il peggior picco dell’ondata nel gennaio 2021, quando praticamente nessuno era stato vaccinato.