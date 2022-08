Velletri. Cucciola di 2 mesi lasciata sola per ore al caldo senza cibo e acqua, muore cadendo dal balcone

- Advertisement -

AgenPress – È una storia triste quella che arriva da Velletri, dove, nella prima mattinata di ieri una cucciola di cane meticcio è caduta dal balcone morendo sul colpo.

La tragedia è accaduta in piazza Cairoli, in pieno centro, dopo un’intera nottata passata a piangere e lamentarsi.

È stata una cittadina, vicina di casa, a raccontare sui social quanto accaduto, “affinché questo genere di avvenimenti avvenga con meno frequenza e sia trattato con maggiore sensibilità e umanità”.

La donna è rientrata in casa, domenica sera alle 22.30, quando ha sentito abbaiare incessantemente un cagnolino. Dopo essere salita ha intravisto, sul balcone vicino al suo, la testolina di una cucciola di nemmeno 2 mesi, rimasta sola, per chissà quante ore, con temperature caldissime, all’esterno, senza cibo e senz’acqua. La donna ha dunque sfamato e fatto compagnia al povero animale per ore, allertando anche i soccorsi che sarebbero intervenuti l’indomani. Ma è stato purtroppo, troppo tardi.

La cucciolina è stata ritrovata a terra senza vita, dopo aver fatto un volo di diversi metri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno avviato le indagini del caso. La donna ha dunque sporto denuncia testimoniando l’accaduto.

Altri residenti della zona hanno riferito anche di aver sentito la cucciola lamentarsi già dal pomeriggio.

“Non sono nessuno per fare prediche, né, tanto meno, per dare lezioni di vita – ha commentato la donna dopo il tragico racconto -, ma fa davvero caldo e, come lo soffriamo noi, loro lo soffrono il doppio. Per favore, non lasciateli soli per così tante ore e, men che mai, non abbandonateli. Non prendeteli proprio, se questo è il destino che volete riservare loro: sono di una sensibilità unica e insostituibile, non meritano così tanta sofferenza”.

Fonte e foto, Castelli Notizie