Video Grillo. Bonetti (ministro pari opportunità): vittima criticata, screditata, giudicata

AgenPress – “L’Italia ha ripudiato la violenza contro le donne e lo continua a fare grazie ai tanti operatori che sono a fianco delle vittime, dalle forze dell’ordine, della giustizia, dei centri antiviolenza, delle case rifugio, le istituzioni, i luoghi dell’educazione. Ecco ancora di più convintamente oggi stiamo dalla parte delle vittime e stiamo dalla parte di promozione di un linguaggio che sia inclusivo e positivo nei confronti delle donne”.

Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

“Ci sono degli stereotipi che sono duri a morire ma che dobbiamo con convinzione estirpare definitivamente dal nostro Paese, dal nostro linguaggio, dal percepito comune. Ovviamente non entro nella vicenda giudiziaria che è in corso, perché questo vuol dire essere garantisti. Però faccio osservare e riscontro che oggi c’è una giovane donna che è stata derubricata, criticata, screditata, giudicata a priori con un pregiudizio rispetto al fatto ad esempio che ha tardato a denunciare. Nulla sulla sofferenza lacerante di questa donna, nessuna parola sul dolore di questa donna a prescindere da come si è svolte la vicenda che sarà appunto materia giudiziaria”.

“Credo che oggi sia un giorno non solo per condannare questi pregiudizi, questo linguaggio solo al maschile ma ancora di più dichiarare pieno sostegno dell’Italia a tutte le vittime: degli stereotipi, del linguaggio, della violenza agita fisicamente, sessualmente e psicologicamente. E deve essere chiaro a tutti, nessuno oggi può pensare di poter rinfocolare quella subcultura di pregiudizio a danno delle donne, di tutte le donne. Credo che questo sia un impegno che ci dobbiamo assumere.