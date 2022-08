Video stupro. Bonino difende Meloni e critica Letta, indecente è lo stupro. Porto rispetto a Meloni, basta insulti

- Advertisement -

AgenPress – “Quello che è indecente è lo stupro, come diceva Longanesi una fotografia si legge, un articolo si guarda: se quella rimane impressa forse qualcuno si sveglia. Lo scandalo è lo stupro, sono i femminicidi aumentati negli ultimi mesi e ogni modo di denunciarlo è importante. Io non lo farei ma non vuol dire che non è successo e che non si debba fare”.

Così la senatrice di Più Europa Emma Bonino, ospite di Metropolis, su Repubblica Tv, commenta le critiche ricevute dalla leader di FdI Giorgia Meloni per aver pubblicato sui social il filmato di un episodio di violenza sessuale a Piacenza. Poco prima, Bonino rispondendo a una domanda sulla leader di FdI, ha risposto: “Non condivido una sola parola della signora Meloni ma la rispetto molto. Comunque sia, ha saputo prendere un partito al 4% e portarlo al 20%. A me non è mai riuscito, vediamo di portarle rispetto, di combattere le idee e non insultare le persone”.