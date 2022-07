Vietnam. Parte il primo programma di tracciamento gps per i 28 elefanti della provincia di Đắk Lắk

- Advertisement -

AgenPress – L’Organizzazione internazionale per la conservazione della natura in Việt Nam e il Dipartimento dell’agricoltura e dello sviluppo rurale di Đắk Lắk stanno perfezionando un programma GPS Tracking Necklaces for Elephants per aiutare con la conservazione degli elefanti nella provincia.

La provincia di Đắk Lắk ha circa 28 elefanti selvatici e formano gruppi da quattro a sette nel parco nazionale di Yok Đôn e nella compagnia di gomma Phước Hòa (al confine con la provincia di Gia Lai).

Thái Truyền, consulente per il programma di conservazione degli elefanti dell’Organizzazione internazionale per la conservazione della natura in Vietnam (che sostiene il progetto), ha affermato che le collane GPS per elefanti aiuteranno i ranger dell’Elephant Conservation, Animal Rescue and Forest Protection and Management Center e Yok Đôn National Park per identificare la posizione degli elefanti e orientare il loro movimento futuro. Ciò aiuterà i ranger a rispondere rapidamente se gli elefanti dovessero mai entrare in conflitto con gli umani.

“Questa è la prima volta in assoluto che un programma GPS Tracking Collane per elefanti verrà eseguito in Vietnam”, ha affermato Truyền.

Il dottor Cao Thị Lý della Central Highlands University ha affermato che i sondaggi ufficiali mostrano che il numero di elefanti a Đắk Lắk è in calo. Pertanto, l’uso di una collana di localizzazione GPS è essenziale per il programma di conservazione degli elefanti.

Anche altri paesi, come l’India e lo Sri Lanka, hanno utilizzato questo metodo per conservare gli elefanti selvatici locali. Se il programma verrà implementato ufficialmente, il personale addetto alla conservazione del Vietnam imparerà da questi paesi e riceverà aiuto da specialisti stranieri della conservazione della fauna selvatica, in particolare per la conservazione degli elefanti.

Ciò aiuterà lo staff a perfezionare le procedure tecniche relative al database di localizzazione degli elefanti e a come impostare le collane GPS sugli elefanti.

Lê Quốc Thiện, funzionario del programma dell’Organizzazione internazionale per la conservazione della natura in Vietnam, ha affermato che l’uso della tecnologia per monitorare gli elefanti è fondamentale per creare un sistema di allarme. Gli elefanti sono animali con un ampio raggio di mobilità, quindi questo sistema aiuterà a comprendere il movimento degli animali.

“Per questioni relative alla legge o alla gestione delle frontiere, il programma ha anche proposto di trovare fornitori vietnamiti che importino dispositivi per aiutarli a monitorarli nel programma e assicurarsi che aderiscano alla legge del Vietnam e agli impegni internazionali”, ha affermato Thiện.

Negli ultimi 30 anni, il numero di elefanti selvatici in Vietnam e soprattutto negli altopiani centrali è diminuito rapidamente a causa della perdita del loro habitat naturale e delle procedure di conservazione inadeguate. Gli esperti di conservazione degli elefanti delle Highlands centrali hanno lavorato duramente per proteggere gli elefanti. — VNS.