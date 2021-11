Violenza donne. Carfagna (FI), non funziona il sistema di prevenzione, applicare di più il braccialetto elettronico

- Advertisement -

AgenPress – Contro i femminicidi “non funziona il sistema di prevenzione”, “il 63% delle donne uccise in un biennio non ha nemmeno denunciato le violenze che hanno preceduto l’attacco mortale; molte tra quelle che hanno denunciato si sono trovate pressoché sole a gestire la situazione”.

Così la ministra per il Sud Mara Carfagna, al Messaggero, secondo la quale tra le misure meritano un’applicazione più estesa c’è il braccialetto elettronico. “E i miei uffici – spiega – stanno lavorando per individuare fonti di finanziamento nell’ambito del Pon Legalità (un programma finalizzato a incrementare la diffusione della legalità)”.

- Advertisement -

“Abbiamo varato proprio ieri, d’intesa con il ministro Elena Bonetti, un bando che vale 300 milioni provenienti dal Piano nazionale di ripresa: finanzierà opere di ricostruzione, ristrutturazione o adeguamento degli immobili requisiti ai clan, che potranno così essere restituiti alla collettività. E nell’ambito delle possibili destinazioni d’uso, ai fini della graduatoria finale, abbiamo deciso di premiare con un punteggio aggiuntivo i progetti destinati a creare all’interno degli edifici centri anti-violenza per donne e bambini o case rifugio, oppure ancora asili nido o micronidi. Prevediamo 200 interventi e personalmente spero che i Comuni del Sud ne approfittino per offrire un servizio essenziale a migliaia di cittadine meridionali che non hanno uno sportello qualificato a cui rivolgersi se subiscono violenza o stalking”.