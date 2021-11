Worcester. Rifiuta il vaccino perché testato sugli animali. Vegano muore di Covid a 55 anni. “Vorrei averlo fatto”

- Advertisement -

AgenPress – Un vegano che ha rifiutato il vaccino contro il Covid-19 perché testato sugli animali è morto a causa del virus.

L’uomo britannico Glynn Steel ha affrontato una battaglia di due settimane forse evitabile in terapia intensiva. “Implorava per il vaccino mentre era nel reparto di rianimazione, prima di essere intubato. Ma gli infermieri gli hanno spiegato che era troppo tardi. Ha pianto ogni notte fino a finire le lacrime”.

Ha iniziato con quello che pensava fosse un raffreddore e gradualmente è peggiorato prima di risultare positivo al Covid-19 il 27 ottobre.

Poi è peggiorato rapidamente a causa della sua età e della mancanza di vaccino.

Sua moglie, Emma, ​​ha chiamato un’ambulanza, ma non c’era nessuno disponibile, quindi ha dovuto portare lei stessa il marito privo di sensi all’ospedale.

Glynn Steel è risultato positivo al coronavirus il 27 ottobre. Dopo cinque giorni si è aggravato e sua moglie lo ha portato all’ospedale di Worcester, dove è stato portato in terapia intensiva e messo in coma farmacologico. È morto il 16 novembre, due mesi prima del suo 55esimo compleanno. La moglie ha raccontato le sue ultime parole ai giornali inglesi:

Steel progettava di andare presto in pensione e di dedicarsi ai viaggi e alla cura degli animali. In quanto vegano aveva rifiutato la vaccinazione anti-Covid dopo aver scoperto che le case farmaceutiche testano i vaccini sugli animali. È una fase richiesta dalla legge per arrivare a un’approvazione del farmaco sugli uomini. Adesso la moglie di Steel, che era già immunizzata con due dosi, dice che dovrà affrontare “un futuro vuoto e solitario” e lancia un appello: “Chiedo a tutti quelli che conosco di vaccinarsi“.