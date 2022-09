Zelensky, i russi pagheranno per ogni bomba. Salviamo il mondo con il grano. Wall Street investa da noi

- Advertisement -

AgenPress – “Un altro missile colpisce le città ucraine da parte del Paese aggressore. In mattinata a Kharkiv un condominio nella parte centrale della città è stato distrutto e l’edificio amministrativo è stato danneggiato. Un incendio è scoppiato in un deposito di petrolio a Kryvyi Rih. Per ogni attacco, gli occupanti dovranno affrontare punizioni e punizioni eque”.

Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. “Continueremo a liberare la nostra terra ucraina passo dopo passo. È impossibile spezzarci”.

- Advertisement -

Zelensky ha aperto a distanza, e con un videomessaggio preregistrato, la borsa di New York esortando gli investitori a puntare sull’Ucraina. “Stiamo ricostruendo la nostra economia”, ha spiegato Zelensky in un discorso trasmesso sui mega schermi di Wall Street sottolineando che il suo Paese, devastato dall’invasione della Russia, rappresenta tuttavia “un’opportunità di investimento in progetti che valgono diverse centinaia di miliardi di dollari”. “L’Ucraina è la storia di una vittoria futura”, ha aggiunto. L’intervento di Zelensky, pochi secondi prima dell’apertura della Borsa, fa parte di una campagna promozionale, ‘Advantage Ukraine’ per attirare nel Paese società straniere. Gli investimenti di aziende Usa in Ucraina nel 2021 erano stati di 532 milioni di dollari, con un aumento del 32% su base annua.

“L’Ucraina continua a salvare il mondo con il suo grano. Oltre alle precedenti navi con grano ucraino per l’Africa, nelle prossime settimane arriveranno in Somalia 28.600 tonnellate di grano dall’Ucraina. In Somalia a causa della guerra della Russia contro l’Ucraina, l’Onu ha previsto una carestia entro la fine di quest’anno”.