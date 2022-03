- Advertisement -

AgenPress. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che le forze russe hanno attaccato l’aeroporto civile di Vinnytsia con otto missili da crociera.

“Contro la nostra città, contro la nostra pacifica Vinnytsia che non ha mai rappresentato una minaccia per la Russia in alcun modo – ha aggiunto Zelensky – è stato sferrato un attacco missilistico brutale e cinico che ha completamente distrutto l’aeroporto“.

- Advertisement -