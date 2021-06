2 giugno. Il marò Latorre organizza una passeggiata di 52 auto epoca per le strade di Roma

AgenPress – Per “ringraziare le forze armate e onorare la nostra festa nazionale” il fuciliere di Marina Massimiliano Latorre ha organizzato a Roma una “passeggiata con 52 auto auto d’epoca sulle quali sventola il tricolore”.

“A guidare le auto, che sfilano tra le vie più suggestive della capitale partendo da Tor di Quinto per arrivare sino al Palazzo della Civiltà – spiega Latorre – ci sono appartenenti alle forze armate e privati cittadini che condividono la passione per le auto storiche e l’amore per la Patria”.

“Purtroppo – aggiunge il fuciliere che fu accusato dall’India di avere ucciso con un commilitone due pescatori scambiandoli per pirati – considerata la situazione di emergenza sanitaria anche quest’anno la tradizionale parate del 2 giugno ai Fori Imperiali a Roma non avrà luogo con nostro sommo dispiacere”.

Da qui l’idea dell’iniziativa per la quale Latorre è stato aiutato dal Capitano di Vascello Salvatore Calvaruso e da Vincenzo Arzente. Una ‘passeggiata’ da Tor di Quinto all’Eur: dalla Lancia Flaminia Zagato 3c del 1962 appartenuta all’attore Marcello Mastroianni alla Lancia Aurelia B24 del 1958, fino alla Fiat 1100b del 1948, le auto, condotte da appartenenti alle Forze Armate e privati cittadini, sfileranno tra le vie più suggestive della capitale facendo sventolare la bandiera italiana in omaggio alla Patria.

“La passeggiata è bellissima e abbiamo riscontrato molto interesse e apprezzamento da parte della popolazione. Sta sventolando il Tricolore – conclude Latorre – regalando a cittadini e turisti un bellissimo spettacolo che non potrà sostituire la grandezza della tradizionale parata, ma sarà un segno di speranza e di ritorno alla normalità”.