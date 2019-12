Usa. Impeachment. Con 230 voti a favore e 197 contro la Camera Usa approva il primo articolo

Agenpress – Donald Trump è il terzo presidente degli Stati Uniti sottoposto a impeachment, per abuso di potere e ostruzione del Congresso. Tutti i deputati democratici tranne 3 hanno votato a favore. Compatta l’opposizione dei repubblicani, come lo stesso presidente ha tenuto a rivendicare accusando invece i democratici di essere “consumati dall’odio”.

Con 230 voti a favore e 197 contro, la Camera americana ha approvato il primo dei due articoli dell’impeachment, l’abuso di potere, mettendo formalmente Donald Trump in stato d’accusa per l’Ucrainagate. Solo due dem hanno votato contro, mentre uno non ha votato. Dei repubblicani 195 hanno detto no e due non hanno votato. Trump è il terzo presidente Usa a finire a giudizio.

La Camera Usa ha poi approvato anche il secondo articolo dell’impeachment contro il presidente Donald Trump, l’ostruzione del Congresso.

“Il presidente è fiducioso che il Senato ripristinerà l’ordine, la correttezza e il il giusto processo, tutte cose ignorate nel procedimento alla Camera”. Lo afferma la Casa Bianca in una nota. Trump, prosegue, “è pronto per i prossimi passi e crede che sarà completamente scagionato”.

A gennaio è previsto, infatti, il processo al Senato, dove i repubblicani hanno la maggioranza. “La Camera sta cercando di annullare il voto di milioni di americani e il risultato elettorale con l’impeachment”, ha affermato Donald Trump nel corso di un comizio a Battle Creek, in Michigan.

“I democratici stanno mostrando il loro disdegno per gli elettori. L’impeachment per loro è un suicidio politico. Ma è dal primo giorno che stanno cercando di mettermi sotto accusa”, ha proseguito Trump. “Dopo tre anni di caccia alle streghe, bufale, vergogne, truffe, i democratici stasera stanno cercando di annullare il voto di decine di milioni di patrioti americani” dice ancora Trump, precisando che sui democratici c’è ora un marchio della vergogna.

“Non abbiamo perso neanche un voto dei repubblicani e tre democratici hanno votato con noi. Wow. Il partito repubblicano è grande e non è mai stato così unito”, ha ancora commentato il presidente Usa in Michigan. Definendo l’impeachment una “perversione”, Trump dice: “questo è il primo impeachment dove non c’è un reato. Non sono preoccupato”.