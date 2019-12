Bimbo precipitato dalle scale. Indagate per omicidio colposo 2 maestre e una bidella

Agenpress – Due insegnanti, una di ruolo e l’altra di sostegno, e la bidella, sono indagate dalla Procura di Milano per omicidio colposo per omessa vigilanza in relazione alla morte del bimbo di quasi 6 anni che lo scorso 18 ottobre è precipitato nella tromba delle scale della scuola Pirelli, nel capoluogo lombardo. Il piccolo, che salì su una sedia e fece un volo di 10 metri, morì il 22 ottobre in ospedale.

L’iscrizione a carico delle tre donne è basata sul fatto che tutte e tre avrebbero dovuto vigilare sul piccolo che quel mattino andò in bagno e nel ritornare in classe salì su una sedia con le rotelle (di quelle da ufficio), si sporse oltre il parapetto della trombe delle scale, incuriosito dal passaggio sotto di una classe che stava rientrando dalla palestra, e cadde giù per 10 metri.

In pratica, le insegnanti, stando alle indagini, hanno fatto uscire il bimbo, che aveva chiesto di andare in bagno, dando per scontato che fuori lo prendesse in carico la bidella, che era già impegnata a sorvegliare altri due alunni andati in bagno e che lo lasciò rientrare in classe da solo (“ora vai in aula”, gli avrebbe detto). Le maestre e la collaboratrice, sentite dagli inquirenti, hanno confermato, in sostanza, questa ricostruzione e una delle due insegnanti ha chiarito che il bambino aveva chiesto una prima volta di uscire per andare in bagno e poi gli era stato concesso il permesso di andare alla seconda richiesta, dopo una decina di minuti. Nelle indagini il pm ha anche fatto effettuare un esperimento giudiziale a novembre con un fantoccio per ricostruire l’esatta dinamica della caduta.