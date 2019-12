I consigli del veterinario per proteggere i cani dallo stress dei botti di capodanno

Agenpress. Il 2020 è alle porte ma, come ogni anno, quello che per molti rappresenta un momento di festeggiamento rischia di trasformarsi in un incubo per gli animali domestici – cani in particolare – e per i loro padroni. Petardi, fuochi d’artificio e botti di capodanno, infatti, scatenano nei “quattro zampe” una naturale reazione di panico, un vero e proprio stress che può addirittura far perdere l’orientamento all’animale o indurlo a una fuga.

Ridurre ai minimi termini le “esplosioni” di capodanno, limitando l’uso dei petardi nei dintorni dell’animale, rimane il rimedio migliore, ma purtroppo non sempre realizzabile. Ecco quindi i suggerimenti della dott.ssa Alessandra Calini, veterinaria di riferimento di Dog Heroes – la startup milanese che propone un servizio di cibo fresco per cani, basato su piani alimentari personalizzati, ideati da veterinari nutrizionisti e già porzionati per essere serviti – per proteggere i nostri amici a quattro zampe dallo stress dei petardi natalizi: «Il primo consiglio è sicuramente di iniziare a preparare il cane dal pomeriggio, portandolo fuori a fare un bel giro di passeggiata o di corsa; questo aiuterà il nostro amico ad arrivare più rilassato alla serata. Se il cane è molto ansioso, è consigliabile anche fargli fare un pasto leggero prima che inizi il trambusto – spiega la dott.ssa Alessandra Calini – Durante le ore più rumorose, se il cane riesce a gestire l’ansia, il consiglio è di chiudere bene le tapparelle, isolare l’appartamento con tv o musica e interagire con loro e tranquillizzarli con naturalezza. I cani iperfobici non devono essere mai lasciati da soli». «La cosa migliore, comunque – conclude Alessandra Calini – resta anticipare il problema, lavorando ‘insieme’ al proprio cane e al veterinario durante i restanti 364 giorni dell’anno, per rendere l’animale più sicuro di sé e in grado di sopportare rumori e scoppi improvvisi.»

I consigli di Dog Heroes per proteggere il tuo cane dai botti di capodanno

Preparalo alla serata facendo una passeggiata pomeridiana

Una passeggiata pomeridiana preparerà il tuo cane allo stress della serata, facendolo arrivare più rilassato.

Fagli fare un pasto leggero prima che inizi il trambusto

Ricordati di far mangiare e bere il cane diverse ore prima dello scoppio dei petardi: durante i picchi di rumore, il tuo cane potrebbe avere fastidi allo stomaco, causati dall’ansia o dall’eccessivo movimento.

Prepara la sua tana

Crea un’area tranquilla e allena il tuo cane ad associarla ad un ambiente felice, portando lì i suoi giochi e la sua coperta preferiti. Assicurati di togliere dalla circolazione qualsiasi oggetto che potrebbe ferirlo, ed evita di posizionare la tana vicino a troppi mobili.

Devi distrarlo!

Per ridurre l’impatto del rumore improvviso causato dall’esplosione di botti e fuochi d’artificio, lascia la TV o la radio accesa, in modo da coprire o confondere eventuali rumori provenienti dall’esterno.

Comportati con naturalezza

Rimani calmo. I cani sono animali molto sensibili, se ti noteranno preoccupato potranno insospettirsi. Intrattienilo, muoviti in modo sereno e composto e sforzati di trasmettergli calma e sicurezza: un atteggiamento agitato da parte tua rischierebbe di confermare le sue paure e le sue ansie.