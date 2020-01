Roma, Fabrizio Cicchitto (ReL): Esquilino, occupazione abusiva da smantellare

Agenpress. Non si deve essere sovranisti per dire che la festa abusiva al palazzo occupato all’Esquilino andava impedita con l’intervento della forza pubblica e non con platoniche diffide: se non ci sono stati incidenti gravi è un miracolo e inoltre gli organizzatori vanno anche perseguiti per truffa ma quell’occupazione va smantellata: c’è gente che guadagna su di essa fior di quattrini.

Lo scrive in una nota Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Liberta’, ex presidente della commissione affari esteri della Camera.