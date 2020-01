Antitrust: avviata procedure contro 9 società di calcio serie A

Agenpress. Contro le società di calcio finite nel mirino dell’Antitrust potrebbe scatenarsi una class action promossa dal Codacons per conto di migliaia di tifosi italiani.

“Siamo lieti di apprendere che finalmente l’autorità ha deciso di vederci chiaro sulle clausole inserite nei contratti per abbonamenti e biglietti delle partite, che spesso nascondono condizioni a svantaggio degli utenti – afferma il presidente Carlo Rienzi – Se saranno confermati gli illeciti contestati dall’Antitrust e quindi il diritto negato al rimborso delle partite, ci troveremmo di fronte ad un danno per milioni di euro per i tifosi, considerato il gigantesco business generato dal calcio in Italia”.

Una situazione che, se accertata, aprirebbe le porte ad una class action del Codacons contro le società sportive che saranno ritenute responsabili di illeciti a danno degli utenti, class action alla quale potranno aderire migliaia di tifosi italiani.