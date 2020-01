Prezzi. Inflazione dicembre su a 0,5%, spinta carburanti. Codacons, per famiglie +230 euro annuo

Agenpress – L’inflazione rialza la testa a dicembre, e la crescita dei prezzi al +0,5% produce una maggiore spesa pari a +203 euro su base annua per una famiglia con due figli (+154 euro la famiglia “tipo”). Lo afferma il Codacons, che lancia l’allarme rincari legati al caro-benzina.

“Ancora una volta si dimostra come l’andamento dei carburanti incida in modo pesantissimo sui prezzi al dettaglio – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il rialzo dei listini di benzina e gasolio ha fatto impennare l’inflazione, che a dicembre risulta più che raddoppiata rispetto al mese precedente. Il rischio concreto ora è quello di una ondata di rincari per prezzi e tariffe in tutti i settori, determinata sia dal caro-carburanti, sia dalle speculazioni che saranno messe in atto: costerà di più non solo fare il pieno alla propria automobile, ma anche fare la spesa e acquistare frutta, verdura e generi alimentari, considerato in Italia l’86,5% dei prodotti viaggia su gomma, e che i costi di trasporto incidono per lo 0,5% sui listini al dettaglio. Sarà più caro viaggiare e spostarsi e anche le bollette energetiche potrebbero subire a breve una stangata, con danni diretti per le tasche dei consumatori” – conclude Rienzi.