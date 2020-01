Sen. Antonio Saccone (Udc/FI): Sanremo, su Rula Jebreal tutta l’inadeguatezza della RAI

Agenpress. “Più che una retromarcia su Rula Jebreal, Salini avrebbe fatto bene a dimettersi. Oppure a sostituire i responsabili di questo balletto indecoroso del ti invito-ti vieto-ci ripenso- polemizzo – ti reinvito la dice lunga sulla inadeguatezza della classe dirigente che c’è’ oggi nella prima linea Rai a scapito di tante professionalità inespresse che albergano da anni dentro l’azienda.

Personalmente per parlare di femminicidio avrei pensato a persone più impegnate nel settore violenza anti donne medici operatori specializzati: la Rai ha dato ancora una volta prova di essere incapace di gestire la propria immagine e la propria comunicazione.

Niente male per una azienda che dovrebbe svolgere il ruolo di servizio pubblico e che dovrebbe occuparsi di informazione. Serve al più presto una classe dirigente capace di rilanciare quello che per decenni è’ stato un fiore all’occhiello del Paese e che oggi rischia di essere un ammortizzatore sociale per gli amici degli amici.

Lo afferma il senatore Antonio Saccone (Udc-Fi).