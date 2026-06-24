Amsi-UxU-Aiscnews: “Il Prof. Aodi insignito del premio “Professionalità e Capacità” al Festival Internazionale del Cous Cous

Aodi: «Un riconoscimento per l’eccellenza e il dialogo tra i popoli che condivido come sempre con i membri di AMSI, UMEM, AISCNEWS, Co-mai e Uniti per Unire. Da oltre 26 anni promuoviamo integrazione, informazione internazionale, cultura, turismo e cooperazione tra Italia, Tunisia e Paesi del Mediterraneo»

AgenPress. Un riconoscimento all’impegno costante per il dialogo interculturale, la cooperazione internazionale e la promozione dei valori dell’integrazione. Nell’ambito della decima edizione dell’Original Festival Cous Cous di Aprilia, il professor Foad Aodi è stato insignito del Premio Cous Cous Internazionale per l’Eccellenza e l’Impegno Costante, insieme alla giornalista Romina Gobbo e ad altri giornalisti e professionisti distintisi nella promozione dell’incontro tra culture e popoli.

La manifestazione, organizzata dall’associazione La Palma del Sud guidata dall’imprenditrice italo-tunisina Sihem Zrelli, si è confermata un importante appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni mediterranee, della cultura dell’accoglienza e della conoscenza reciproca tra le diverse comunità.

In questo contesto AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia, denominata anche Unione Professionisti della Sanità Internazionali), UMEM (Unione Medica Euromediterranea), AISCNEWS (Agenzia Internazionale Stampa Estera – Rete Internazionale di Informazione senza Confini), Co-mai (Comunità del Mondo Arabo in Italia) e il Movimento Internazionale Transculturale Uniti per Unire evidenziano come il riconoscimento rappresenti un premio al lavoro svolto in questi anni per costruire ponti tra culture, favorire il dialogo tra le comunità e rafforzare i rapporti tra Italia, Tunisia e Paesi del Mediterraneo.

CULTURA, CUCINA E DIALOGO TRA I POPOLI

L’Original Festival Cous Cous ha celebrato ancora una volta il valore della cucina come strumento di incontro e condivisione. Attraverso il cibo, le tradizioni e la cultura è infatti possibile avvicinare popoli diversi, superare stereotipi e promuovere una visione del Mediterraneo fondata sulla collaborazione e sul rispetto reciproco.

Le associazioni sottolineano inoltre l’importanza di valorizzare la Tunisia e le sue eccellenze culturali, turistiche e sociali, rafforzando i legami storici che uniscono le due sponde del Mediterraneo.

DIALOGO, CONOSCENZA E LOTTA AI PREGIUDIZI: I VALORI DELLA RETE ASSOCIATIVA

Nel corso dell’iniziativa è stato ribadito il valore del lavoro portato avanti da oltre 26 anni dalla rete associativa e dai movimenti. All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, il direttore di Agenpress e vicedirettore di AISCNEWS, il giornalista Aurelio Coppeto, insieme a numerosi rappresentanti delle comunità italiane, tunisine, arabe e di origine straniera.

«La nostra esperienza ci insegna che soltanto attraverso il dialogo, la conoscenza reciproca e il confronto costruttivo si possono costruire ponti solidi tra le persone e tra i popoli», dichiara il professor Foad Aodi. «Sono questi gli strumenti più efficaci per combattere discriminazioni, pregiudizi, diffidenze e tensioni sociali.»

Aodi ha inoltre ribadito la ferma condanna di ogni episodio di razzismo, intolleranza e discriminazione nei confronti dei cittadini di origine straniera, sottolineando come la tutela della dignità umana e dell’uguaglianza rappresenti uno dei principi fondanti del Manifesto Uniti per Unire.

«Continueremo a promuovere il dialogo e la cultura dell’inclusione, contrastando ogni forma di sfruttamento dell’immigrazione per finalità politiche e ogni strumentalizzazione delle questioni legate all’Islam, al mondo arabo e alle comunità straniere. Le persone non possono diventare terreno di scontro ideologico né essere utilizzate per alimentare paure e divisioni. Da oltre ventisei anni lavoriamo per costruire una società fondata sul rispetto reciproco, sulla conoscenza e sulla convivenza civile», conclude Aodi. «Sono valori che appartengono da sempre al Manifesto Uniti per Unire e che continueranno a guidare il nostro impegno quotidiano.»

AODI: “UN PREMIO CHE APPARTIENE A TUTTA LA RETE ASSOCIATIVA”

«Ricevo questo premio con grande emozione e lo considero un riconoscimento che appartiene a tutta la nostra rete associativa», dichiara il professor Foad Aodi, medico fisiatra, giornalista internazionale, divulgatore scientifico, esperto in salute globale, membro del Registro Esperti FNOMCeO e docente dell’Università di Tor Vergata.

«Da oltre 26 anni le nostre associazioni e i nostri movimenti lavorano per favorire integrazione, dialogo interculturale, cooperazione internazionale e corretta informazione. La cucina mediterranea rappresenta uno straordinario linguaggio universale capace di unire persone, tradizioni e culture diverse.»

«Manifestazioni come questa dimostrano che il Mediterraneo può essere un luogo di incontro, crescita e collaborazione. Attraverso la cultura, il turismo, l’informazione e la conoscenza reciproca possiamo costruire relazioni più forti tra i popoli e trasmettere un messaggio positivo soprattutto alle nuove generazioni.»

Nel corso della manifestazione il professor Aodi ha inoltre consegnato a Sihem Zrelli la tessera di corrispondente di AISCNEWS, quale riconoscimento per il suo impegno nella promozione del dialogo interculturale e della cooperazione tra le comunità italiane e arabe.

Inoltre il Prof. Aodi ha ringraziato Arbia Mallaoui, chef Tunisina arrivata da Parma, che ha preparato vari tipi di Couscous, di cui uno a base di pesce e uno a base di carne, molto apprezzati. È stata anche premiata da Zrelli

«Continueremo a sostenere tutte le iniziative che favoriscono l’incontro tra culture diverse e valorizzano il patrimonio umano, culturale e sociale del Mediterraneo», conclude Aodi. «Perché il dialogo resta il più importante strumento di pace, integrazione e sviluppo.»