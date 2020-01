Alitalia. Alfonsi (Ugl trasporto aereo): “Atto grave il mancato rifinanziamento del fondo solidarietà”

Agenpress. “Il ritiro da parte della maggioranza di Governo dell’emendamento finalizzato al rifinanziamento del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo e renderlo così strutturale è un atto grave, che crea i presupposti per l’insostenibilità delle vertenze che riguardano l’intero settore”.

E’ quanto dichiara il Segretario Nazionale della UGL Trasporto Aereo Francesco Alfonsi, il quale precisa che “gli impegni assunti dalle istituzioni e dai Ministri competenti, con le dichiarazioni rilasciate nelle recenti audizioni presso la Commissione Trasporti della Camera, rispetto al tema del Fondo e del rilancio del settore, si scontrano duramente con l’amara realtà di queste ore”.

“Vorrei inoltre ribadire al Ministro Patuanelli – aggiunge Alfonsi – che le risorse attuali del Fondo ammontano a meno di 500 milioni di euro, anziché i 900 dichiarati, e rischiano di non essere sufficienti per la gestione dei processi di ristrutturazione in corso. Non resteremo a guardare – conclude – e chiameremo i lavoratori alla mobilitazione generale”.