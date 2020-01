Mit, Uiltrasporti: decretarne la riduzione delle ore è una limitazione della libertà di sciopero

Agenpress. “L’Ordinanza emessa dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture a firma della Ministra De Micheli, dopo la riunione con i Sindacati, con cui si riduce da 24 a 4 ore la durata degli scioperi del Trasporto Aereo indetti per la giornata del 14 gennaio, rappresenta una grave limitazione della libertà di sciopero, che è lo strumento estremo in democrazia a cui i lavoratori ricorrono quando sono minacciati da sfruttamento, crisi o licenziamenti”.

A dichiararlo il Segretario Generale, Claudio Tarlazzi, e il Segretario Nazionale, Ivan Viglietti, della Uiltrasporti, che proseguono:

“Non comprendiamo i motivi che hanno sollecitato una tale grave decisione, tanto più che questi scioperi sono stati proclamati nel pieno rispetto di tutti gli iter previsti dalla legge.

“Il Governo da una parte non dà gli strumenti necessari per le tutele dei lavoratori e della occupazione del settore e dall’altra impedisce ai lavoratori di scioperare. Non è questo quel che ci aspetteremmo da un Governo, che come più volte ha dichiarato, dice di essere dalla parte dei lavoratori più deboli”.