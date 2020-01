RAI, Librandi (Italia Viva): TG a picco, il re è nudo, azienda abbandonata a se stessa

Agenpress. I dati di ascolto dei tg che evidenziano un calo vertiginoso sono cartina tornasole che è giunto il tempo di fare le nomine. Il re è nudo. La Rai è una azienda strategica per il nostro Paese per il ruolo di informazione e spesso anche di formazione: non può essere abbandonata a se stessa da una politica resa cieca dai giochi di palazzo.

Direzione di rete e direzioni di tg. È tempo di cambiare e scegliere professionalità interne che sono tante e che possono dare nuovo impulso alla azienda.

Così il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi.