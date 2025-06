AgenPress. Oggi il mondo della televisione celebra un compleanno speciale: quello di Michele Guardì , regista, autore e mente creativa dietro alcune delle trasmissioni più amate della storia del piccolo schermo italiano. Un uomo che, con il suo stile inconfondibile e la sua visione artistica, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama dello spettacolo.

Nato a Casteltermini , in Sicilia, Michele Guardì ha fatto della cultura popolare e dell’umanità della gente comune il cuore pulsante del suo lavoro. Con la sua lunga carriera in RAI , ha saputo raccontare l’Italia vera, quella dei borghi e delle piazze, delle famiglie riunite davanti alla TV, dei sogni semplici ma autentici.

Chi non ricorda “Unomattina” , “I fatti vostri” , o “Piazza Grande” ? Programmi che portano la sua firma, trasmissioni che ancora oggi sono pietre miliari della televisione di servizio, capace di intrattenere e informare, divertire e commuovere.

Ma Guardì non è solo televisione: è teatro, è ironia, è regia teatrale, è passione per le radici. Con il suo stile teatrale, spesso “meta-televisivo”, ha portato in scena una narrazione quasi epica della quotidianità, trasformando ogni condominio e ogni piazza televisiva in un piccolo universo sociale.

Col suo carisma dietro le quinte e la celebre “voce fuori campo”, che spesso interviene nelle sue trasmissioni con tono sornione ma deciso, Guardì è diventato nel tempo un personaggio amato anche dal pubblico più giovane, che lo ha eletto a figura cult .