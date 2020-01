Quota 100. Tridico (Inps), nel 2019 pagate 150 mila pensioni, importo medio mensile 1983 euro

Agenpress – Le pensioni “pagate con Quota 100 nel 2019 sono state 150 mila”. Così il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in audizione in commissione parlamentare sugli enti gestori. Questo il numero delle prestazioni “liquidate perché accettate”, spiega Tridico sottolineando che Quota 100 ha indotto a un aumento delle prestazione “ma molto inferiore rispetto a quello preventivato”.

L’importo medio mensile delle pensioni legate a Quota 100 è pari a 1.983 euro, ha spiegato Tridico. Si va dai 1.400 euro medi per gli autonomi, ai 2.100 per privati fino ai 2.160 dei pubblici. Tridico sottolinea poi come gli uomini rappresentino una “percentuale maggiore, in modo consistente, rispetto alle donne”.

“Nel 2019 le domande di pensione anticipata presentate dai lavoratori del settore privato sono state del 32,9% in più rispetto al 2018 mentre quelle del settore pubblico sono state circa 300% in più, quindi tre volte in più: il flusso di quota 100 in entrata ha causato un aumento delle prestazioni ma molto inferiore a quello preventivato”.