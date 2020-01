Parigi. Macron e la moglie contestati in un teatro. Proteste contro la riforma delle pensioni

Agenpress – Una trentina di persone si sono radunate davanti ad un teatro parigino e hanno tentato di entrare nel momento in cui Emmanuel Macron e la premiere dame Brigitte stavano assistendo a uno spettacolo. Il tentativo è stato respinto dalla polizia. Macron e la consorte sono stati messi in sicurezza, poi sono potuti rientrare nella sala per assistere alla fine della piece teatrale. Lo riferisce la radio France Info.

Macron e Brigitte stavano assistendo al teatro della Bouffe du Nord alla rappresentazione de “La Mouche”. Un uomo che si trovava anch’egli in sala ha postato sui social network una foto della coppia presidenziale in platea invitando i militanti ad intervenire fuori dal teatro: “Qualcosa si sta preparando, la serata sarà movimentata”, ha scritto su Twitter. Si trattava di Taha Bouhafs, un cosiddetto “giornalista militante”, che è successivamente stato fermato.

Per alcuni minuti, Macron e Brigitte sono stati messi in sicurezza, poi sono rientrati per assistere alla fine della rappresentazione. L’entourage di Macron ha fatto sapere

successivamente che “il presidente continuerà a recarsi a teatro come è abituato a fare e vigilerà affinché azioni politiche non violino la libertà di espressione, la libertà degli artisti e la libertà di creazione”.

I manifestanti si sono confrontati per circa un’ora con la polizia gridando “tutti insieme, sciopero generale”. Secondo l’entourage di Macron ad “avvertire” della presenza di Macron nel teatro è stato il giornalista militante Taha Bouhafs seduto a poche file dal presidente che ha twittato una foto ed incitato gli attivisti a disturbare la rappresentazione. Il giornalista è stata poi fermata e portata in commissariato. Stessa cosa sulla pagina Twitter di un altro giornalista che incitava ad andare davanti al teatro. Uno dei manifestanti, Arthur Knight ha spiegato: “eravamo all’università Parigi VII quando qualcuno ha ricevuto un messaggio che diceva che Macron era a teatro e siamo venuti per far vedere che siamo presenti, che si protesta non solo per la riforma delle pensioni”.