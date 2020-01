Antitrust: avviato procedimento di inottemperanza per Facebook. UNC: ottima notizia

Agenpress – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Facebook per non aver attuato quanto prescritto nel proprio provvedimento del 29 novembre 2018.

“Bene. Ottima notizia. Era una nostra vittoria la segnalazione all’Antitrust che produsse la sanzione per quella pratica commerciale scorretta” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Oggi, quindi, non possiamo che esprimere soddisfazione per l’avvio del procedimento. Anche se il Tar aveva dimezzato la sanzione, ha confermato la nostra tesi rispetto alla fase cruciale che riguarda la registrazione dell’utente, al quale, fin dal suo primo accesso, va data un’informazione chiara e completa, che dia evidente richiamo ad eventuali usi per fini commerciali dei dati forniti. Insomma, i nostri dati contano e la loro cessione deve essere consapevole” conclude Dona.