Libano, Israele e Stati Uniti firmano l’accordo quadro: primo passo verso una pace storica

AgenPress. Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a creare le condizioni per una futura intesa di pace tra Beirut e Gerusalemme, aprendo una nuova fase diplomatica in una delle aree più instabili del Medio Oriente. L’annuncio è stato dato dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha definito l’intesa «un primo passo fondamentale» verso una stabilizzazione duratura della regione.

L’accordo è stato sottoscritto dagli ambasciatori di Israele e del Libano negli Stati Uniti al termine di quattro giorni di negoziati mediati dall’amministrazione americana. Secondo le prime informazioni disponibili, il documento non rappresenta ancora un trattato di pace definitivo, ma stabilisce una cornice politica e diplomatica per affrontare le questioni più controverse che dividono i due Paesi.

Tra i nodi ancora aperti figurano il ritiro delle truppe israeliane da alcune aree del Libano meridionale, il rafforzamento della sovranità dello Stato libanese e il futuro di Hezbollah, il movimento sciita sostenuto dall’Iran che continua a rappresentare il principale ostacolo a una normalizzazione completa dei rapporti. Le trattative si sono infatti svolte senza la partecipazione diretta né di Teheran né di Hezbollah, una scelta che Washington e Israele considerano essenziale per costruire un dialogo bilaterale tra i due Stati.

L’intesa arriva dopo mesi di tensioni militari e diplomatiche. Nelle scorse settimane Stati Uniti, Israele e Libano avevano già raggiunto accordi per l’attuazione di un cessate il fuoco e per l’avvio di colloqui diretti, sostenuti anche dalla comunità internazionale e dall’Unione Europea.

Nonostante il clima di cauto ottimismo, il percorso verso una pace definitiva resta complesso. Sul terreno continuano infatti episodi di violenza e persistono profonde divergenze sulle questioni della sicurezza e del controllo del territorio. Per questo motivo i firmatari hanno definito l’accordo quadro come una base di partenza e non come il punto di arrivo del processo negoziale.

Se le prossime fasi del dialogo avranno successo, il documento firmato a Washington potrebbe rappresentare il più importante tentativo di normalizzazione tra Libano e Israele dagli anni Ottanta, segnando una svolta storica nei rapporti tra due Paesi che formalmente si trovano ancora in stato di ostilità.