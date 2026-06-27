Hezbollah respinge l’accordo tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti, definendolo una “resa”

AgenPress. Il leader di Hezbollah Naim Qassem ha respinto l’accordo di sicurezza tra Libano e Israele, mediato dagli Stati Uniti, il giorno dopo la sua firma, definendolo una resa a Israele.
Nell’ultimo esempio di ostilità in corso nonostante ripetuti cessate il fuoco e accordi, Israele ha lanciato un attacco con droni nel sud del Libano.
Oltre un milione di libanesi sono stati costretti ad abbandonare le proprie case a causa di un conflitto che si è svolto parallelamente alla più ampia guerra contro l’Iran. Hezbollah e l’Iran affermano che Washington si è impegnata a porre fine alle ostilità in Libano nell’ambito del memorandum d’intesa firmato due settimane fa per porre fine alla guerra in generale.
L’accordo raggiunto venerdì prevede un ritiro graduale delle forze israeliane da alcune zone del Libano meridionale, contestualmente al dispiegamento dell’esercito libanese. Tuttavia, alle forze israeliane sarebbe consentito di rimanere per il momento in una zona di sicurezza allargata, in attesa di ulteriori attuazioni.
In una dichiarazione, Qassem l’ha definita “nulla e priva di validità” e ha accusato il governo libanese di aver fatto concessioni unilaterali e di aver minato la sovranità del Libano.
Ha criticato le disposizioni che collegano il ritiro di Israele al disarmo di Hezbollah, affermando che di fatto legittimavano la presenza militare israeliana e oltrepassavano “tutte le linee rosse”.