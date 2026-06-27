Hezbollah respinge l’accordo tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti, definendolo una “resa”

Il gruppo continuerà la sua resistenza armata, ha aggiunto: “Non abbiamo abbandonato il campo di battaglia nelle circostanze più difficili e non lo abbandoneremo”.

L’agenzia di stampa statale libanese ha riferito che un drone israeliano ha colpito Nabatieh al-Fawqa sabato. L’area si trova al di fuori della zona di sicurezza indicata sulla mappa pubblicata da Israele, che mostra il territorio che le sue truppe continueranno a controllare.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato l’attacco utilizzando un drone, poiché non aveva truppe nelle immediate vicinanze. Ha affermato di aver preso di mira un individuo che rappresentava una minaccia per le sue forze, senza fornire ulteriori dettagli o prove.

Qassem ha affermato che il memorandum d’intesa tra Iran e Stati Uniti, raggiunto all’inizio di questo mese e che garantisce l’integrità territoriale del Libano, dovrebbe servire da base per porre fine al conflitto, piuttosto che l’accordo di Washington di venerdì.