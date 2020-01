Agenpress. Da una nota emanata della Farnesina si apprende che circa 50 italiani che si trovano nella città cinese di Wuhan e nella regione dell’ Hubei potranno allontanarsi dall’area con trasferimenti via terra e restare poi 14 giorni in osservazione in una struttura ospedaliera.

Coloro che resteranno avranno un filo diretto con l’Ambasciata d’Italia, che ha predisposto tutte le possibili misure per assistere gli italiani e ridurre al minimo i disagi.