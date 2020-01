Coronavirus. Xi Jinping, lotteremo contro il “demone”. A Wuhan 10mila posti letto

Agenpress – “La Cina ha intrapreso una lotta seria contro il coronavirus definito un “demone” e non terrà nascosta l’epidemia. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, ricevendo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Ghebreyesus, ha promesso la massima trasparenza negli sforzi per contenere l’emergenza. “L’epidemia è un demone e non possiamo permettere che questo demone si nasconda”.

Wuhan, la città focolaio dell’epidemia di polmonite virale, presto riserverà 10.000 letti d’ospedale ai pazienti infetti, mentre le autorità cinesi stanno prendendo tutte le misure necessarie per potenziare il sistema sanitario della città.

Jiao Yahui, un funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, ha detto in una conferenza stampa tenutasi oggi a Pechino che le autorità hanno designato oltre 5.300 posti letto in vari ospedali di Wuhan da destinare ai nuovi pazienti affetti da coronavirus, mentre nella prossima fase ne verranno aggiunti circa altri 6.000. Inoltre, Wuhan sta costruendo due ospedali dedicati interamente alla lotta contro il nuovo coronavirus, dalla capacità complessiva di 2.000-2.300 posti letto. La costruzione delle due strutture dovrebbe essere completata rispettivamente il 2 e il 5 febbraio. “Con oltre 10.000 posti letto, avremo la capacità di ammettere tutti i casi confermati e sospetti, oltre ad altri pazienti con la febbre”.

La Commissione Sanitaria Provinciale di Hubei ha riferito che ieri erano 2.714 i casi confermati nella zona, con 2.567 ricoveri in ospedale. Gli ospedali di tutta la provincia ieri hanno ricevuto 31.934 pazienti con febbre.