Al Festival di Sanremo l’inno “Caro Padre “dedicato a Giovanni Paolo II

Agenpress – Sanremo 2020. Il cantautore Fabrizio Venturi, insieme ai Papaboys, ricorda Giovanni Paolo II.

“Caro Padre” è il brano dedicato al Santo Polacco, il quale ha conquistato il cuore di molti artisti internazionali, lasciando loro, nel corso del suo Ministero, con la “Lettera agli artisti”, una pesante eredità, spronandoli a nutrirsi alla vera fonte dell’ispirazione.

“Caro Padre” è la canzone scritta e cantata dal cantautore Fabrizio Venturi, dedicata a Giovanni Paolo II, il quale afferma: “E’ stato e continua ad essere il Padre ideale di tutti gli artisti, in quanto ci ha esortati , come un padre, a partecipare con coraggio alla vita in tutte le sue manifestazioni . Non a caso ‘Caro Padre’ è l’ Inno Ufficiale della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II”.

Fabrizio Venturi è un artista il quale riesce ad esprimere, con genialità, in un genere come il pop-rock , il significato dell’esistenza umana e, alla stregua di un poeta, realizza l’incontro perfetto tra anima e parole.

L’organizzazione dei Papaboys informa che sono previsti alcuni momenti di confronto e dibattito con gli addetti ai lavori del Festival ed anche momenti di esibizione dal vivo del cantautore Toscano Fabrizio Venturi all’interno del Palafiori-Casa Sanremo, alla Cena di Gala di Sanremonews, al Morgana durante la “Serata Top Artisti Festival”. Per il giorno 4 febbraio 2020, alle ore 16.30 , è stata fissata la Conferenza Stampa, che si terrà nella Sala dell’Hotel Cortese, di fronte al Palafiori, a cui ha aderito anche l’Amministrazione Comunale da Sanremo, nella persona del Sindaco Alberto Biancheri.

Sarà presente il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, Monsignor Antonio Suetta , il quale ha affermato: “Trovo bello ricordare a Sanremo, attraverso una canzone, Giovanni Paolo II”.

Il 6 febbraio, alle ore 19.30, Katia Ricciarelli e Fabrizio Venturi saranno gli ospiti d’onore al Luigi Tenco Theatre del Palafiori di Sanremo: in tale occasione il Cantautore toscano canterà il brano “ Caro Padre”. Successivamente Venturi e Ricciarelli saranno ospiti alla Cena di Gala nell’esclusivo ristorante del Palafiori, in cui sarà presentata nuovamente l’iniziativa. Nella città dei fiori sono programmati altri momenti in cui si ascolterà la canzone di Venturi.