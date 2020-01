Fallito assalto ad un furgone portavalori sulla A1: chiodi sull’asfalto e auto bruciate

Agenpress – Una banda di rapinatori ha tentato di assaltare un furgone portavalori dando fuoco a sei auto sull’Autostrada del sole, tra Lodi e Milano. L’attacco al mezzo della ditta Battistolli è fallito e le squadre dei vigili del fuoco sono accorse per domare le fiamme.

I malviventi hanno creato due ‘barriere’ di fiamme su entrambi i sensi dell’autostrada Milano-Napoli, poi hanno speronato il mezzo blindato dopo aver rovesciato una distesa di chiodi per bucargli le gomme. L’agguato è avvenuto poco dopo le 23 all’altezza di San Zenone al Lambro e qualche chilometro piu’ a sud a Lodi Vecchio.

Le vetture, quasi certamente rubate, sono arrivate sull’A1 da una strada comunale a San Maria in Prato, frazione di San Zenone. Nella stessa zona, pochi chilometri più a sud, un altro agguato era fallito nel novembre del 2014 quando i banditi crearono due barriere di fuoco per dare l’assalto a un blindato che trasportava 5 milioni di euro.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della croce rossa e le squadre dei vigili del fuoco da Lodi, Milano e Piacenza, Non risultano esserci feriti. L’autostrada del Sole è stata chiusa in entrambi i sensi rendendo obbligata l’uscita allo svincolo di Lodi. Gia’ dalle prime ore del mattino c’erano diversi chilometri di auto in coda.

L’assalto in stile militare è fallito definitivamente quando il furgone blindato è riuscito a riparare in un’area di servizio. Secondo quanto trapela dall’intensa attività di indagine della Polizia di Stato di Lodi e della Stradale, nessuna delle guardie giurate è rimasta ferita. A far desistere il commando anche la presenza, in zona, di una pattuglia della polizia.