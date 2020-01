Sottosegretario Merlo a Caracas per presiedere l’atto fondativo dell’Ospedale Italiano

Agenpress. Finalmente ci siamo. Dopo tanta attesa, è tutto pronto per l’atto fondativo dell’Ospedale Italiano di Caracas. Presenzierà l’appuntamento, che si terrà sabato 1 febbraio presso il Centro Italo-Venezuelano della capitale venezuelana, il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero.

Il nuovo ospedale, un progetto nato per tutta la comunità italiana e fortemente voluto dal Sottosegretario Merlo, sarà completamente dedicato alle cure degli italiani e italo-venezuelani in Venezuela.

La realizzazione della struttura, seguita in ogni suo passaggio dall’Ambasciatore italiano in terra venezuelana, Placido Vigo, e dal Console Generale a Caracas, Enrico Mora, è ormai completa.

Continua dunque il grande lavoro di Ricardo Merlo a favore degli italiani all’estero, specialmente di quelli residenti in un Paese, il Venezuela, che da troppo tempo ormai vive una crisi economica, politica e sociale senza precedenti. Gli italiani ivi residenti presto avranno una nuova struttura, dedicata completamente a loro, dove potersi curare.

“Sono contento, ma non sorpreso, dell’ottimo lavoro che sta portando avanti l’Ambasciatore Vigo. Da sempre come governo italiano siamo vicini ai nostri connazionali in Venezuela”, dichiara Merlo, che prosegue: “Dopo avere stanziato milioni di euro per l’assistenza ai nostri fratelli italiani e dopo avere inviato diversi container contenenti beni di prima necessità e medicinali, ecco che il progetto dell’Ospedale italiano rientra in quel percorso teso ad essere ancora più vicini ai nostri connazionali e a promuovere ancora più Italia in Venezuela”.

All’importante evento parteciperanno autorità e illustri ospiti. Tra questi, il Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa, l’avv. Francesco Rocca, il Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, prof. Roberto Orecchia, il Presidente dell’Ospedale italiano di Buenos Aires Franco Livini, il Presidente dell’“Asociación Anticancerosa de Venezuela” Cono Gumina, e ovviamente il Console Generale di Caracas, Enrico Mora.

Durante la sua missione in Venezuela, tra le altre cose il Sottosegretario Merlo incontrerà le autorità diplomatico-consolari locali, dimostrando così la sua vicinanza e il suo impegno a mettere in campo tutti gli strumenti che possano migliorare i servizi della rete consolare e le condizioni di vita degli italiani residenti in terra venezuelana.