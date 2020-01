Coronavirus. Consiglio dei ministri: deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi

Agenpress. Il Consiglio dei ministri del 31 gennaio ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al coronavirus, con un primo stanziamento di 5 milioni di euro.

“Le misure assunte – spiega Speranza – sono di carattere precauzionale e mettono l’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale”.

Il Consiglio dei Ministri ha quindi svolto una deliberazione di protezione civile con lo stanziamento dei fondi necessari all’attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

È stato conseguentemente deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile.

“Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell’Oms, – rileva Speranza – abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come gia’ avvenuto nel 2003 in occasione dell’infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al piu’ alto livello di cautela sul piano internazionale”.