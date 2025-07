Oncologia e cure palliative a confronto all’INI Grottaferrata

La centralità della “simultaneous care” nel paziente oncologico

AgenPress. Gli oncologi dell’AIOM, Associazione Italiana Oncologia Medica, e i medici specializzati nelle cure palliative di SICP, Società Italiana di Cure Palliative, si sono dati appuntamento all’INI Grottaferrata venerdì 4 luglio, nell’ambito del Workshop “Come, quando e perché integrare le cure palliative precoci nell’era di una oncologia di precisione”. Al centro del confronto l’importanza della “simultaneous care”, da diversi anni indicata come modalità più idonea per la presa in carico completa del paziente oncologico. In accordo con ASCO, American Society of Clinical Oncology, un approccio palliativo combinato alle cure antitumorali specifiche dovrebbe essere precocemente garantito a tutti i pazienti con malattia avanzata e/o sintomi rilevanti.

Il Workshop, aperto con i saluti del Direttore Generale del Gruppo INI, Giovanni Tavani e del Direttore Sanitario dell’INI Grottaferrata, Michele di Paolo, è stato occasione per discutere delle best practice, delle difficoltà organizzative e delle soluzioni possibili per garantire una continuità assistenziale migliore tra l’oncologia e le cure palliative, nonché per facilitare un approccio integrato alla gestione del paziente oncologico.

Cristopher Faroni, Presidente Gruppo INI

Cristopher Faroni, Presidente del Gruppo INI, ha salutato gli oncologi e palliativisti presenti: “Oggi all’INI di Grottaferrata ospitiamo un convegno molto importante. Ci si confronta sulla simultaneous care, la presa in carico del paziente oncologico attraverso una serie di congiunta di interazioni tra le diverse figure e i diversi momenti della cura del paziente oncologico. Oggi abbiamo l’onore di ospitare entrambe le associazioni, AIOM e SICP: con questo convegno potremmo dare un importante e significativo contributo all’integrazione e un impulso a lavorare insieme per dare servizi sempre migliori al paziente”.

Prof. Gaetano Lanzetta, Direttore Dipartimento oncologia e Cure Palliative INI Grottaferrata

Soddisfazione espressa anche dal Direttore del Dipartimento di oncologia e Cure Palliative INI Grottaferrata: “Abbiamo organizzato questo workshop al quale sono stati invitati tutti i primari di oncologia della regione Lazio e tutti i primari degli Hospice della regione Lazio per parlare di cure simultanee. In letteratura si sa come l’approccio multidisciplinare o interdisciplinare, ovvero seguire i pazienti sia nella fase “early” di malattia metastatica in combinazione con oncologi e palliativisti sicuramente, impatta in maniera favorevole sulla gestione dei sintomi, sulla qualità della vita e anche sulla migliore gestione delle problematiche familiari. Quello di oggi è un incontro importante: è la prima volta che nella regione Lazio abbiamo la possibilità di incontrarci, discutere, condividere e cercare di proporre anche alla Regione un programma, un percorso stabilito, per fare in modo che i pazienti possano essere seguiti nel miglior modo possibile”