Sanremo: On. Librandi (Italia Viva): Salini dovrebbe riflettere e impedire l’esibizione di Cally

Agenpress. Salini dovrebbe riflettere. È dovrebbe prendere il coraggio a due mani e scendere in campo per impedire l’esibizione canora di Cally. Questa mattina una donna torinese si è presentata alla procura e ha denunciato il rapper per istigazione all’odio stupro.

Ed ecco aprirsi una domanda: che c entra la Rai servizio pubblico con un testo orribile è così offensivo per la dignità delle donne ? Questo festival verrà ricordato come uno dei peggiori.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’On. Gianfranco Librandi (Iv).