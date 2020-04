Inps. Dati sensibili su sito. Garante privacy, fatto gravissimo, subito accertamenti

Agenpress – “Questo data breach è un fatto gravissimo, siamo molto preoccupati. “Abbiamo immediatamente preso contatto con l’Inps e avvieremo i primi accertamenti per verificare se possa essersi trattato di un problema legato alla progettazione del sistema o se si tratti invece di una problematica di portata più ampia. Intanto è assolutamente urgente che l’Inps chiuda la falla e metta in sicurezza i dati”.

Lo dice il Garante per la Privacy Antonello Soro, parlando dell’hackeraggio del sistema dell’Inps, il cui sito è andato in tilt nel giorno del boom di richieste di indennità per i lavoratori autonomi colpiti dall’emergenza coronavirus.

Intanto “il servizio non è al momento disponibile”, così come si legge al momento digitando il sito dell’Inps per cercare di accedere ai servizi per chiedere le prestazioni previste per l’emergenza coronavirus e agli altri servizi e informazioni. Questa mattina il sito dell’Inps funzionava anche se con rallentamenti legati all’enorme quantità di richieste per l’indennità di 600 euro agli autonomi e ha potuto ricevere oltre 300.000 domande.