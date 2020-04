L’ opinione di Roberto Napoletano. Garanzia di Stato alle Banche al 100%

Bisogna fare arrivare a tutte le imprese italiane una liquidità pari a tre mesi di fatturato e solo con la tutela totale le banche faranno in modo che ciò accada.

Se non è così si faccia a meno delle banche. Perché questa liquidità è l’unica base possibile per la Ricostruzione economica dell’Italia

Agenpress. Abbiamo chiesto dal primo giorno di questa crisi in assoluta solitudine un gabinetto di guerra per consentire all’Italia di uscire dalla trappola micidiale della sua burocrazia ministeriale, regionale, bancaria e evitare di essere spazzata via dai marosi della Grande Depressione Mondiale.

Abbiamo urlato che servono uomini di guerra per superare prima l’emergenza di liquidità, momento della sopravvivenza, e poi la prova della ricostruzione economica del Paese che passa attraverso lo smantellamento dei Granducati regionali sanitari e la nascita di società di capitale pubblico di mercato che si facciano carico delle macerie morali del capitalismo familiare italiano.

