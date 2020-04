L’ opinione di Roberto Napoletano. Il Bazooka è pesante, ma non spara

Se mettiamo tutto questo ben di Dio nelle mani dei Tridico, degli Arcuri, dei Palermo, delle macchine regionali scassate e delle belle figurine della Sace ci incartiamo da soli. Presidente Conte si faccia affiancare da un gabinetto di guerra con uomini di valore, metta in riga le Regioni e salverà l’Italia

Agenpress – Il problema è solo italiano. Il problema siamo noi. Non sappiamo fare a meno di incartarci. Abbiamo in mano un bazooka così pesante che non riusciamo a tenerlo, ma non spara. È un po’ come i fucili anticarro della prima guerra mondiale. Erano così massicci da essere impotenti.

I fanti li imbracciavano a mala pena e cadevano sotto il peso dei fucili prima di sparare ai carri armati che avevano davanti. Abbiamo fatto il reddito di cittadinanza degli artigiani (25mila euro a testa una tantum), nulla da dire, e ce lo siamo venduti come un bazooka da quattrocento miliardi. Basta balle! Abbiamo introdotto un sistema ancora più burocratico di quello dei tempi di pace per cui se prima le banche ci mettevano tre mesi per dirti di no oggi i passaggi sono cinque e i soldi te li faranno vedere forse nel 2022.

Abbiamo rinviato il provvedimento di tre giorni, sospeso il consiglio dei ministri, litigato prima e dopo non per dare la garanzia di Stato alle banche al 100% e rimuovere i vincoli per chi ha sofferenze pregresse, ma per mettere sotto il cappello di una burocrazia peggiore di quella dell’INPS, a mezzadria (?) tra Farnesina e Tesoro – si chiama Sace e dovrebbe per mestiere fare anche altro – questa montagna di chiacchiere belliche scambiata per soldi.

