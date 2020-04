Meteo. Week end di Pasqua diviso in due

Agenpress – Questa settimana che si concluderà con il weekend pasquale, sarà caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate su gran parte della nostra penisola salvo qualche eccezione sulla Sicilia.

Dopo una settimana che culminerà con la giornata di sabato 11 aprile in cui le temperature potrebbero raggiungere i +25°C su molte regioni del Paese, la giornata di Pasqua potrebbe mostrare i primi segni di cedimento da parte dell’Alta Pressione: l’infiltrazione di correnti Atlantiche in seno all’anticiclone potrebbero generare locali temporali termoconvettivi. Fenomeni piuttosto localizzati e di breve durata, per lo più sul Trentino a sull’Appennino Meridionale.

