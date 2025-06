Previsioni Meteo del 19 Giugno 2025

AL NORD – Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piovaschi sull’arco alpino, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino tempo asciutto con cieli sereni. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni su Appennino e sub-Appennino tra Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Tempo in miglioramento in serata, con assenza prevalente di nuvolosità ovunque.