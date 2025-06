Previsioni Meteo del 5 Giugno 2025

AL NORD – Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse tra Liguria e Lombardia, più coperto tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Alpi e Prealpi, con fenomeni intensi sul Triveneto; stabile altrove. In serata tempo nuovamente stabile con residue precipitazioni sul Piemonte, con cieli sereni o poco nuvolosi in prevalenza.

AL CENTRO – Al mattino velature in transito su gran parte delle regioni centrali. Al pomeriggio nuvolosità irregolare sulle coste Tirreniche, invariato altrove. In serata e in nottata cieli in prevalenza sereni su tutti i settori.