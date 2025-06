Previsioni Meteo del 21 Giugno 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 21 Giugno 2025.

AL NORD – Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali con locali piogge possibili sulle regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con acquazzoni e temporali sparsi, fenomeni in locale sconfinamento sulle pianure entro la serata.

AL CENTRO – Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. Più asciutto in serata mentre nella notte tornano piogge sparse sulle Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE – Condizioni di tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Locale instabilità nel pomeriggio con piogge e temporali su zone interne di Campania, Basilicata e Calabria, ampie schiarite altrove. In serata e nottata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo, massime in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud.