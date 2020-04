Pasqua 2020. Salva un agnello. Nel 2019 macellati 2,5 mln. Scegli un menù pieno d’amore

Agenpress – Nel 2019 sono stati macellati in Italia quasi 2 milioni e mezzo tra agnelli e capretti, moltissimi dei quali per celebrare la Pasqua; malgrado il trend degli ultimi anni registri un cambiamento di rotta nelle scelte alimentari degli italiani, resta comunque ancora da debellare la piaga relativa alla strage degli agnelli.

Animalisti Italiani anche per quest’anno prosegue la sua battaglia per celebrare la sacralità di ogni vita tramite la campagna #Savethelamb2020.

Dal 2014, organizziamo annualmente la campagna ‘Salva l’Agnello’ per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’abbandono della orribile tradizione pasquale di cucinare l’agnello.

Ogni anno in tutta Italia, moltissimi nostri volontari si sono impegnati in un volantinaggio cruelty-free davanti alle chiese e piazze di numerosissime città per lanciare un messaggio di pietà e di amore verso tutti gli esseri viventi.

Quest’anno a causa del coronavirus tutto questo non sarà possibile; tuttavia non ci siamo persi d’animo e ci stiamo mobilitando ugualmente attraverso la comunicazione via web e un ciclo di post social ad alto impatto visivo con cui suscitare una riflessione sull’importanza delle nostre scelte alimentari. Ringraziamo in modo particolare il notissimo attore Tullio Solenghi che con un accorato appello ha chiesto agli italiani di risparmiare la vita degli innocenti agnellini supportandoci in questo importantissimo progetto.

Al suo fianco anche la moglie, la nota chef veg Laura Fiandra che insieme alla stimata collega Marina Pucello di ‘Naturalmente Crudo’ e a Carmine De Nuzzo Membro del Direttivo degli Animalisti Italiani offriranno a tutti le loro ricette pensate per un appetitoso menù pasquale vegano.

n menù pieno di Amore.

Le ricette sono scaricabili direttamente dal sito www.animalisti.it oppure cliccando qui –> MENU‘